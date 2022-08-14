"Пытаются вывести Китай из себя": Политолог назвал цель визита делегации Конгресса США на Тайвань

США играют на нервах у Китая, отправляя на Тайвань, вопреки протестам Пекина, очередную делегацию. Об этом Лайфу сказал политолог Александр Дудчак, предположив, что и этот визит на остров не станет последним.

"США продолжают демонстрировать, что китайцы им не указ, что они могут делать то, что хотят, плевать им на пожелания, ведут себя по-хамски, как обычно. Дальше, наверное, будет больше. Потом заставят каких-то европейцев туда поехать. Пытаются вывести Китай из себя", — объяснил эксперт.

По его мнению, Вашингтон когда-нибудь доиграется. Сейчас Пекин не идёт дальше угроз Штатам, однако в этом вся суть китайского менталитета — копить силы и дать ответ в долгосрочной перспективе. Дудчак предположил, что в КНР надеются на то, что усиление внутренних проблем заставит США перестать поддерживать сепаратистские настроения на Тайване.

По оценке политолога, Америка перестанет подначивать власти острова, если нарастит выпуск чипов, крупнейшим международным производителем которых является сейчас Тайвань.