Судно с украинским зерном для Эфиопии выйдет из порта Южный 15 августа

В украинском порту Южный завершается подготовка к завтрашней отправке более 23 тысяч тонн зерна в Эфиопию. Об этом сообщил в соцсетях министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"В пятницу в порт Южный прибыло под загрузку судно Brave Commander, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Сейчас мы видим финальные приготовления судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии. <…> Уже завтра планируем отправку судна в Эфиопию", — написал он.