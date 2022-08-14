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Регион
Опубликовано 14 августа 2022, 19:07

Судно с украинским зерном для Эфиопии выйдет из порта Южный 15 августа

В украинском порту Южный завершается подготовка к завтрашней отправке более 23 тысяч тонн зерна в Эфиопию. Об этом сообщил в соцсетях министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"В пятницу в порт Южный прибыло под загрузку судно Brave Commander, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН. Сейчас мы видим финальные приготовления судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии. <…> Уже завтра планируем отправку судна в Эфиопию", написал он.

Ещё два сухогруза с зерном покинули украинский порт Черноморск
Ещё два сухогруза с зерном покинули украинский порт Черноморск

Ранее сообщалось, что сухогруз Razoni, который перевозит зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь рядом с портом Тартус в Сирии. Это первое судно с украинским зерном, которое вышло из Одессы по морскому гуманитарному коридору с момента заключения 22 июля "продуктовой сделки" между Россией, ООН, Турцией и Украиной.

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marinetraffic.com/J.Dohrn

Татьяна Миссуми
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