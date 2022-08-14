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14 августа, 18:10

Судьба 20 человек остаётся неизвестной после взрывов на рынке в Ереване

Жители Еревана попросили спасателей установить судьбу 20 человек после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, рассказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных", — заявил Костанян.

Чёрный дым и разбитые машины: Взрывы гремят в торговом центре в Ереване, в городе паника

Чёрный дым и разбитые машины: Взрывы гремят в торговом центре в Ереване, в городе паника

Напомним, что сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. По данным на настоящее время, двое человек погибли и 60 получили ранения.

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t.me / "Армянская вендетта"

Анатолий Симоненко

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