Судьба 20 человек остаётся неизвестной после взрывов на рынке в Ереване
Жители Еревана попросили спасателей установить судьбу 20 человек после взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, рассказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Родственники 20 человек сообщили, что ищут своих родных", — заявил Костанян.
Напомним, что сегодня на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. По данным на настоящее время, двое человек погибли и 60 получили ранения.
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