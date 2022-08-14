Послание из XV века: Европу привели в ужас "предвестники катастроф" в обмелевших реках

По данным издания, на таких "голодных" камнях и скалах в трудные времена оставляли отметки об уровне обмеления рек. Если русло высыхает настолько, что эти камни становятся видны, значит, вскоре могут наступить засуха, неурожай и голод. По данным учёных, первые отметки на "голодных" камнях датированы XV веком. Подобные камни нередко встречаются в руслах Рейна и Эльбы. С тех пор они периодически упоминались в прессе, однако в Нидерландах впервые зафиксировали настолько слабую мощность речного потока.