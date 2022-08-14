Послание из XV века: Европу привели в ужас "предвестники катастроф" в обмелевших реках
В Европе в обмелевших реках нашли "голодные" камни – предвестники катастроф
В Европе из-за засухи реки обмелели настолько, что на поверхности показались так называемые голодные камни, которые предвещают скорые беды, передаёт нидерландская газета NU.
По данным издания, на таких "голодных" камнях и скалах в трудные времена оставляли отметки об уровне обмеления рек. Если русло высыхает настолько, что эти камни становятся видны, значит, вскоре могут наступить засуха, неурожай и голод. По данным учёных, первые отметки на "голодных" камнях датированы XV веком. Подобные камни нередко встречаются в руслах Рейна и Эльбы. С тех пор они периодически упоминались в прессе, однако в Нидерландах впервые зафиксировали настолько слабую мощность речного потока.
Появление "голодных" камней прокомментировал и голландский журналист телеканала RTL Олаф Кенс.
"Ужасает. Из-за засухи в европейских реках обнажились "голодные" камни. Жуткие предупреждения наших предков XV века о бедствиях", — заявил он.
Ранее Лайф писал, что сильнейшая засуха и обмеление рек приведут к усилению энергетического кризиса в европейских странах, в которых уже сокращён объём поставок газа из РФ.
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