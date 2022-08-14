Европу окрестили главной жертвой украинского кризиса

Недоверие к США затрудняет в ЕС пропаганду "угрозы" со стороны России и КНР, написал журналист Сюэ Лю в статье для китайского издания Global Times. По его оценке, в настоящее время европейские страны переживают не самый лучший период и страдают от последствий конфликта на Украине из-за действий Вашингтона, что может повлечь ухудшение отношений.

"Европейские страны стали жертвами конфликта на Украине, так как им приходится бороться с энергетическим кризисом и резким ростом цен. Кроме того, экономики ключевых европейских государств вступают в фазу рецессии, что может спровоцировать политическую и социальную нестабильность", — объяснил колумнист.

В связи с этим европейские страны стали намного осторожнее относиться к американским заявлениям по поводу некой "угрозы" Западу со стороны России и Китая. Так, по словам профессора Школы международных отношений Пекинского университета иностранных исследований Шуо Вана, государства не станут жертвовать своими интересами для сохранения системы альянсов с США.

Как отмечает автор статьи, Россия является для всей Европы соседом, которого ни в коем случае нельзя игнорировать, а Китай же — важнейшим рынком сбыта. Причём в таком случае вряд ли можно говорить об успешности "американской пропаганды о китайской и российской угрозах", считает Лю.

"Чем больше Вашингтон рассматривает Москву и Пекин как врагов, тем труднее ему объединить вокруг себя союзников", — заявил журналист.