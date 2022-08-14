Стало известно о прибытии австралийского сенатора Вэна в зону боевых действий в Донбассе
Сенатор от Либеральной партии Австралии Дэвид Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе, сообщает телеканал 7News. Он публикует кадры с парламентарием, сделанные на фоне одного из переданных Украине броневиков Bushmaster.
"В Донбассе австралийские броневики Bushmaster "принимают" посетителя из Австралии. Это федеральный сенатор Дэвид Вэн", — передаёт канал.
Ранее сообщалось, что Австралия передала украинской армии первую партию бронетранспортёров M113AS4 — четыре из 14 машин.
7News