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Опубликовано 14 августа 2022, 17:27
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Стало известно о прибытии австралийского сенатора Вэна в зону боевых действий в Донбассе

Сенатор от Либеральной партии Австралии Дэвид Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе, сообщает телеканал 7News. Он публикует кадры с парламентарием, сделанные на фоне одного из переданных Украине броневиков Bushmaster.

"В Донбассе австралийские броневики Bushmaster "принимают" посетителя из Австралии. Это федеральный сенатор Дэвид Вэн", — передаёт канал.

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Ранее сообщалось, что Австралия передала украинской армии первую партию бронетранспортёров M113AS4 — четыре из 14 машин.

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7News

Андрей Бражников
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