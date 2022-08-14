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14 августа, 17:27

Стало известно о прибытии австралийского сенатора Вэна в зону боевых действий в Донбассе

Сенатор от Либеральной партии Австралии Дэвид Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе, сообщает телеканал 7News. Он публикует кадры с парламентарием, сделанные на фоне одного из переданных Украине броневиков Bushmaster.

"В Донбассе австралийские броневики Bushmaster "принимают" посетителя из Австралии. Это федеральный сенатор Дэвид Вэн", — передаёт канал.

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7News

Андрей Бражников

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