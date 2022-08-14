"Первый раз тут": Туристы занялись сексом в горах Дагестана и возмутили местных жителей
Дагестанец поймал в горах туристов, занимавшихся оральным сексом
Житель Дагестана застукал пару влюблённых прямо во время плотских утех. Причём свои чувства они проявляли в горах, чем вызвали у местного сильное возмущение. Кадры вскоре оказались в Сети и сразу же разлетелись по группам во "Вконтакте".
Дагестанец поймал в горах туристов, занимавшихся оральным сексом. Видео © VK / Только Уличные Драки
На кадрах импульсивный дагестанец подбегает к нарушителям порядка и начинает свой допрос, мол, кто такие и что забыли на дагестанской земле. Вот только вскоре вопросы сменяются угрозами и под таким натиском приезжим приходится собираться и залезать в машину, чтобы не получить по шапке прямо на месте.
"Вы охренели, что ли? Вы где находитесь? Вы в горах находитесь! Быстро в машину сели! Я ваши данные закину, вас тут найдут ночью", — негодует местный житель.
Неизвестно, что именно повлияло на провинившегося мужчину, — проснулась совесть или его всё же "нашли ночью", но спустя время в Сети появилось второе видео. На этот раз с извинениями.
"Я, конечно, приношу свои извинения, что так получилось. Первый раз был в Дагестане, не предполагал, что можно делать, а что нельзя делать", — поспешил оправдаться турист.
"Пишут, уже выехали": Сделавшая "голое" фото на фоне каньона в Дагестане рассказала об угрозах в свой адрес
Ранее жительница Махачкалы выпала из окна движущегося авто, пытаясь сделать красивое видео. На кадрах видно, что пассажирка внедорожника на ходу вылезла из машины и попыталась совершить какие-то телодвижения, напоминающие восточные танцы. Скорее всего, в этот момент её снимали из салона автомобиля. Однако вместо красивых кадров девушка получила удар головой об асфальт: она кубарем скатилась на дорогу, сделав сальто.
VK / Только Уличные Драки