"Как из ружья убили": Названа точная причина смерти 14-летнего хоккеиста на тренировке в Петербурге
Отец погибшего в Петербурге 14-летнего хоккеиста раскрыл результаты судмедэкспертизы
В Петербурге отец погибшего от удара шайбой в грудь 14-летнего хоккеиста поделился результатами судебно-медицинской экспертизы в беседе с "Невскими новостями". Как и ожидалось, специалисты не нашли сердечных патологий у мальчика и подтвердили, что гибель наступила от внешнего воздействия.
"Причина смерти — множественный перелом ребра от воздействия тупого предмета и, соответственно, повреждение подрёберного органа — сердца. Никаких сердечных патологий нет. Считайте, как из ружья убили человека. То же самое, только с шайбой", — уточнил отец ребёнка.
Напомним, 14-летний хоккеист скончался 11 августа после трагического инцидента, произошедшего на тренировке команды школы СКА. Причиной смерти стало попадание шайбы в грудь. Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка.
t.me / SHOT