"Как из ружья убили": Названа точная причина смерти 14-летнего хоккеиста на тренировке в Петербурге

В Петербурге отец погибшего от удара шайбой в грудь 14-летнего хоккеиста поделился результатами судебно-медицинской экспертизы в беседе с "Невскими новостями". Как и ожидалось, специалисты не нашли сердечных патологий у мальчика и подтвердили, что гибель наступила от внешнего воздействия.