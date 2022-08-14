ВСУ уничтожили школу в посёлке Червоногвардейское в ЛНР
ВСУ ночью обстреляли посёлок городского типа Червоногвардейское в ЛНР. В результате был уничтожен учебно-воспитательный комплекс № 18, заявили в пресс-службе правительства республики.
"Сегодня ночью Украина в очередной раз показала своё зверское лицо. Был обстрелян посёлок городского типа Червоногвардейское, который мирно спал. Здание школы, которая готова была открыть двери для учащихся детей посёлка, ночью было уничтожено", — пишет пресс-служба правительства со ссылкой на главу администрации близлежащего Кировска Викторию Сергееву.
По данным ведомства, ученикам начальной школы придётся учиться в здании детского сада, а старшеклассников будут доставлять в школу Кировска.
Ранее ВСУ совершили обстрел химического концерна "Стирол" в Горловке, на территории предприятия начался пожар.