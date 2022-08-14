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14 августа, 16:42

ВСУ уничтожили школу в посёлке Червоногвардейское в ЛНР

ВСУ ночью обстреляли посёлок городского типа Червоногвардейское в ЛНР. В результате был уничтожен учебно-воспитательный комплекс № 18, заявили в пресс-службе правительства республики.

"Сегодня ночью Украина в очередной раз показала своё зверское лицо. Был обстрелян посёлок городского типа Червоногвардейское, который мирно спал. Здание школы, которая готова была открыть двери для учащихся детей посёлка, ночью было уничтожено", — пишет пресс-служба правительства со ссылкой на главу администрации близлежащего Кировска Викторию Сергееву.

По данным ведомства, ученикам начальной школы придётся учиться в здании детского сада, а старшеклассников будут доставлять в школу Кировска.

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Анатолий Симоненко

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