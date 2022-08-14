Застрявшему в унитазе москвичу потребовалась помощь спасателей

В Москве рука 35-летнего мужчины застряла в унитазе, чтобы вызволить её, приехала бригада спасателей. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл накануне ночью. Примерно в полночь спасателям поступил звонок с просьбой о помощи. Приехавшим на место сотрудникам МЧС удалось быстро освободить мужчину из "заточения". Причины и детали случившегося не сообщаются, также нет информации о состоянии пострадавшего.