Застрявшему в унитазе москвичу потребовалась помощь спасателей
В Москве рука 35-летнего мужчины застряла в унитазе, чтобы вызволить её, приехала бригада спасателей. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошёл накануне ночью. Примерно в полночь спасателям поступил звонок с просьбой о помощи. Приехавшим на место сотрудникам МЧС удалось быстро освободить мужчину из "заточения". Причины и детали случившегося не сообщаются, также нет информации о состоянии пострадавшего.
Ранее Лайф писал, что в Бугульме (Татарстан) мужчина всю ночь просидел в яме с мазутом. Он попытался выбраться самостоятельно, однако его стало затягивать ещё сильнее. Вытащили мужчину только утром, когда его заметил прохожий.
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