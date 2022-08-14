НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 16:25

Застрявшему в унитазе москвичу потребовалась помощь спасателей

В Москве рука 35-летнего мужчины застряла в унитазе, чтобы вызволить её, приехала бригада спасателей. Об этом телеканалу "360" рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл накануне ночью. Примерно в полночь спасателям поступил звонок с просьбой о помощи. Приехавшим на место сотрудникам МЧС удалось быстро освободить мужчину из "заточения". Причины и детали случившегося не сообщаются, также нет информации о состоянии пострадавшего.

В Риме спасатели 8 часов вызволяли грабителя, застрявшего в подкопе к банку

В Риме спасатели 8 часов вызволяли грабителя, застрявшего в подкопе к банку

Ранее Лайф писал, что в Бугульме (Татарстан) мужчина всю ночь просидел в яме с мазутом. Он попытался выбраться самостоятельно, однако его стало затягивать ещё сильнее. Вытащили мужчину только утром, когда его заметил прохожий.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров