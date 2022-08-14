Две девочки кинули "зигу" у мемориала на Аллее героев под Воронежем, их ищет полиция

Две девочки осквернили мемориал на Аллее героев в городе Калаче Воронежской области. В памятном месте их заметили местные жители, также в соцсетях появились фото "зигующих" подростков. Проверку по факту случившегося проводят управления МВД и СК по региону.

"В социальных сетях появились фотографии, на которых демонстрируется, что две девушки-подростки совершают противоправные действия на воинском мемориале, расположенном в парке Памяти героев Великой Отечественной войны города Калач Воронежской области", — говорится в сообщении СК РФ.