Две девочки кинули "зигу" у мемориала на Аллее героев под Воронежем, их ищет полиция
Девочки, осквернившие мемориал на Аллее героев под Воронежем. Обложка © VK / Типичный Калач
Две девочки осквернили мемориал на Аллее героев в городе Калаче Воронежской области. В памятном месте их заметили местные жители, также в соцсетях появились фото "зигующих" подростков. Проверку по факту случившегося проводят управления МВД и СК по региону.
"В социальных сетях появились фотографии, на которых демонстрируется, что две девушки-подростки совершают противоправные действия на воинском мемориале, расположенном в парке Памяти героев Великой Отечественной войны города Калач Воронежской области", — говорится в сообщении СК РФ.
Правоохранители выполняют мероприятия по установлению личности юных нарушительниц. Руководство регионального следственного управления Следственного комитета России приняло решение ходатайствовать о передаче материалов из УМВД для проведения дальнейшей проверки, оценки действий подростков, условий проживания и воспитания несовершеннолетних.
Ранее Лайф писал, что в Мичуринске осквернили могилу погибшего в ходе "Операции Z" росгвардейца, посмертно награждённого орденом Мужества. Теперь вандалам за подобную "шалость" грозит серьёзное наказание.