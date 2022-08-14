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14 августа, 16:58

Джикия включён в стартовый состав "Спартака" в матче с "Сочи"

Назван стартовый состав московского "Спартака" на матч пятого тура чемпионата России по футболу с "Сочи". Защитник красно-белых Георгий Джикия в этот раз выйдет на поле с первых минут игры.

Ранее футболист на встрече команды с "Уралом" просидел большую часть времени на скамейке запасных. По его словам, он был не готов играть все 90 минут. Теперь Джикия заверил болельщиков, что с "Сочи" проведёт полный матч. Игра состоится на стадионе "Открытие банк арена" и начнётся в 20:00.

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Напомним, "Спартак" после четырёх туров в Российской премьер-лиге набрал 10 очков. В случае победы над "Сочи" подопечные Гильермо Абаскаля вернут себе лидерство в чемпионате. Сейчас первую строчку занимает питерский "Зенит".

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ТАСС / Олег Бухарев

Татьяна Миссуми

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