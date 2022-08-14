Спецслужбы Греции поймали на слежке за гражданами под предлогом защиты нацбезопасности

Греческие спецслужбы ведут слежку за тысячами граждан страны, объясняя это способом защиты нацбезопасности. При этом, согласно новым законам, контролировать деятельность спецслужб демократическим путём невозможно, сообщает газета Documento.

Скандал разразился, когда компетентные службы Европарламента заявили, что телефон евродепутата, лидера оппозиционной партии ПАСОК-КИНАЛ Никоса Андрулакиса пытались прослушивать. К слову, в Греции слово "прослушивание" предпочитают заменять на "законное подключение". Также прослушка велась за экономическим журналистом Танасисом Кукакисом. Впоследствии о слежке за собой узнали ещё 10–15 политиков. В итоге главу разведслужбы Греции EYP Панайотиса Контолеона и премьера Григориса Димитриадиса отправили в отставку.

По официальному заявлению премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, он не был в курсе происходившего, что прослушивание политика велось с разрешения прокурора.

"Большую ответственность за слежку за гражданами, журналистами и политиками несёт назначенная в EYP прокурор Василики Влаху, которая вместо того, чтобы должным образом проверять запросы о снятии конфиденциальности с телефонных разговоров и связи, без оценки одобряет их, узаконивая любую практику спецслужб", — пишет автор статьи.

Он напомнил, что Влаху назначили куратором EYP в 2020 году. С тех пор она подписала около 30 тысяч запросов о слежке за гражданами. Так, в 2019 году она одобрила 11 680 запросов, в 2020-м — 13 751, а в 2021-м — 15 475.