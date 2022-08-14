ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 августа 2022, 17:45
5128

В Севастополе продлили до 29 августа жёлтый уровень террористической угрозы

В Севастополе продлили жёлтый уровень террористической опасности до 29 августа на основании данных правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения терактов, сообщается на сайте правительства города.

"На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа 2022 года сроком на 15 суток, до 18:00 29 августа 2022 года", — сказано в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что правоохранительные органы и власти принимают необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей региона.

Аксёнов объявил жёлтый уровень террористической опасности в ряде округов Крыма
Аксёнов объявил жёлтый уровень террористической опасности в ряде округов Крыма

Ранее Лайф сообщал, что в Белгородской области жёлтый уровень опасности продлили до 22 августа. Регион, как и другие граничащие с Украиной области, неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar