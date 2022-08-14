В Севастополе продлили до 29 августа жёлтый уровень террористической угрозы
В Севастополе продлили жёлтый уровень террористической опасности до 29 августа на основании данных правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения терактов, сообщается на сайте правительства города.
"На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 14 августа 2022 года сроком на 15 суток, до 18:00 29 августа 2022 года", — сказано в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что правоохранительные органы и власти принимают необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей региона.
Ранее Лайф сообщал, что в Белгородской области жёлтый уровень опасности продлили до 22 августа. Регион, как и другие граничащие с Украиной области, неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
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ТАСС / Сергей Мальгавко