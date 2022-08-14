Пять человек погибли и 16 пострадали при подрыве боевиками жилого дома в Эквадоре
Сильный взрыв прогремел в ночь на воскресенье в одном из жилых домов города Гуаякиль на тихоокеанском побережье, сообщила пресс-служба правоохранителей. Сейчас известно о пяти погибших и 16 пострадавших.
"Сегодня ночью зафиксирован мощный взрыв в районе Кристо-дель-Консуэло в Гуаякиле. По предварительной информации, речь идёт о нескольких жертвах, раненых и разрушенных жилищах", — пишут представители полиции.
По словам главы МВД Эквадора Патрисио Каррильо, ответственными за произошедшее могут быть местные преступные группировки, которые долгое время накачивали наркотиками экономику, а теперь наносят удары, используя взрывные устройства. Он подчеркнул, что это не просто проблема полиции, а объявление войны государству.
Ранее на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. На данный момент известно о двух погибших и 60 пострадавших.
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