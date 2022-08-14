Пять человек погибли и 16 пострадали при подрыве боевиками жилого дома в Эквадоре

Сильный взрыв прогремел в ночь на воскресенье в одном из жилых домов города Гуаякиль на тихоокеанском побережье, сообщила пресс-служба правоохранителей. Сейчас известно о пяти погибших и 16 пострадавших.

"Сегодня ночью зафиксирован мощный взрыв в районе Кристо-дель-Консуэло в Гуаякиле. По предварительной информации, речь идёт о нескольких жертвах, раненых и разрушенных жилищах", — пишут представители полиции.