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14 августа, 17:30

Пять человек погибли и 16 пострадали при подрыве боевиками жилого дома в Эквадоре

Сильный взрыв прогремел в ночь на воскресенье в одном из жилых домов города Гуаякиль на тихоокеанском побережье, сообщила пресс-служба правоохранителей. Сейчас известно о пяти погибших и 16 пострадавших.

"Сегодня ночью зафиксирован мощный взрыв в районе Кристо-дель-Консуэло в Гуаякиле. По предварительной информации, речь идёт о нескольких жертвах, раненых и разрушенных жилищах", — пишут представители полиции.

По словам главы МВД Эквадора Патрисио Каррильо, ответственными за произошедшее могут быть местные преступные группировки, которые долгое время накачивали наркотиками экономику, а теперь наносят удары, используя взрывные устройства. Он подчеркнул, что это не просто проблема полиции, а объявление войны государству.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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