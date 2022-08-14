Саудовский принц инвестировал более $500 млн в "Газпром", "Роснефть" и "ЛУКойл"

Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида ибн Талала Kingdom Holding вложила более 500 миллионов долларов в российские компании "Газпром", "Роснефть" и "ЛУКойл". Об этом фирма сообщила в своём аккаунте в "Твиттере".

Согласно опубликованным данным, в феврале компания вложила 1,37 миллиарда саудовских риалов (365 миллионов долларов) в американские депозитарные расписки "Газпрома" и почти 196 миллионов риалов (52 миллиона долларов) — в глобальные депозитарные расписки "Роснефти". Кроме того, с февраля по март компанией было инвестировано почти 410 миллионов риалов (109 миллионов долларов) в американские депозитарные расписки "ЛУКойла".