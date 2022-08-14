Жильцов эвакуируют из пятиэтажки в Москве из-за странного запаха, трое госпитализированы

В Москве на проспекте 40 лет Октября в пятиэтажном доме ощущается запах вещества неизвестного происхождения. Как сообщил источник Лайфа, он исходит из квартиры на пятом этаже.

Жители дома в Москве отравились неизвестным веществом. Видео © LIFE

По запаху определить вещество пока не могут, жители подъезда жалуются, что им становится плохо. Спасатели вывели на улицу примерно 40 человек, на месте также дежурят врачи скорой помощи.

По данным Лайфа, пока известно о троих пострадавших, их госпитализировали, предварительно, с отравлением. Все они из той самой квартиры на пятом этаже, точный диагноз устанавливается. На месте организован штаб с представителями местной управы и экстренных служб. Сейчас спасатели проводят тщательный осмотр подъезда жилого дома. Также к месту инцидента прибыли сотрудники Мосгаза, они будут проводить замеры воздуха, устанавливать тактическую вентиляцию.