Британскому ресторану пришлось резко реагировать на нападки веганов

Ресторан The Kitchen at London House в Великобритании подвергся нападкам веганов и резко ответил на их обвинения. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, недовольство веганов было вызвано решением не включать в меню главные блюда, которые для них подходили бы. После того как было опубликовано новое меню, было задано много вопросов по поводу отсутствия в нём главных веганских блюд. Также в числе прочего заведению написали, что "меню слишком унылое". В ответ ресторан разместил в соцсетях пост, в котором объяснил, что опубликовал новое меню для ресторана The London House Bistro и начал получать комментарии от негодующих веганов.

Представители The Kitchen at London House извинились за то, что в заведении не обслуживают веганов. Как объяснили в ресторане, прежде блюда для веганов здесь готовили, однако сейчас эта практика будет прекращена. Там также заявили, что "злобные люди" не имеют права их критиковать за это.

"Почему? Потому что мы сыты по горло этой высокомерной, "святее папы римского" позицией", — гласит категоричный ответ ресторана.

Там призвали не считать все заведения обязанными обслуживать веганов и попросили тех, кто не употребляет пищу животного происхождения, посещать соответствующие места.