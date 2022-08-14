Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ "Сурмалу"
Мэрия Еревана сообщила, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" пропали без вести 27 человек. Ранения получили более 60 человек.
"По состоянию на данный момент, в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести", — написал в соцсетях пресс-секретарь мэрии армянской столицы Левон Сардарян.
Напомним, 14 августа в ТЦ "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.
Обложка ©
ТАСС / Александр Патрин