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14 августа, 20:25

Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва в ТЦ "Сурмалу"

Мэрия Еревана сообщила, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" пропали без вести 27 человек. Ранения получили более 60 человек.

"По состоянию на данный момент, в результате взрыва в ТЦ "Сурмалу" три человека погибли, 61 ранен, 27 пропали без вести", — написал в соцсетях пресс-секретарь мэрии армянской столицы Левон Сардарян.

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в торговом центре в Ереване

Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в торговом центре в Ереване

Напомним, 14 августа в ТЦ "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками.

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ТАСС / Александр Патрин

Иван Косицын

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