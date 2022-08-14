В Китае пригрозили гибелью Штатам после визита конгрессменов на Тайвань
Китайский дипломат назвал визит делегации США на Тайвань опасным ходом
Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая". Об этом заявил специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.
"Это очень опасный ход, который похож на игру с огнём. А те, кто играет с огнём, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина", — написал Сяомин в соцсетях.
Политик предупредил, что любой, кто будет мешать воссоединению Китая, столкнётся с "великой стальной стеной", созданной руками более 1,4 миллиарда жителей страны.
Напомним, 14 августа на Тайвань с рабочим визитом прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки. По данным МИД острова, всего в состав группы вошло пять политиков, представляющих обе основные партии США. Они планируют провести переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, посетить банкет и местный парламент.
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ТАСС / Zuma