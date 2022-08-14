В Китае пригрозили гибелью Штатам после визита конгрессменов на Тайвань

Пекин настоятельно призывает Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики "одного Китая". Об этом заявил специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.

"Это очень опасный ход, который похож на игру с огнём. А те, кто играет с огнём, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина", — написал Сяомин в соцсетях.

Политик предупредил, что любой, кто будет мешать воссоединению Китая, столкнётся с "великой стальной стеной", созданной руками более 1,4 миллиарда жителей страны.