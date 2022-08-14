На Украине сообщили, что в Эфиопию из порта Южный отправилось судно с зерном

Судно с зерном для Эфиопии, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло из украинского порта Южный. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня вместе с министром инфраструктуры Украины [Александром Кубраковым] посетил порт Южный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, которое отправилось в Эфиопию", — сказал он в видеообращении, которое опубликовал в телеграм-канале.

Как ранее заявлял Кубраков, это судно доставит в Эфиопию свыше 23 тысяч тонн пшеницы.