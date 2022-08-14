На Украине сообщили, что в Эфиопию из порта Южный отправилось судно с зерном
Судно с зерном для Эфиопии, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло из украинского порта Южный. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
"Сегодня вместе с министром инфраструктуры Украины [Александром Кубраковым] посетил порт Южный, где из зернового терминала вышло первое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, которое отправилось в Эфиопию", — сказал он в видеообращении, которое опубликовал в телеграм-канале.
Как ранее заявлял Кубраков, это судно доставит в Эфиопию свыше 23 тысяч тонн пшеницы.
А Лайф напоминает, сухогруз Razoni, который перевозит зерно с Украины под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь рядом с портом Тартус в Сирии. Это первое судно с украинским зерном, которое вышло из Одессы по морскому гуманитарному коридору с момента заключения 22 июля "продуктовой сделки" между Россией, ООН, Турцией и Украиной.
ТАСС / AP / Khalil Hamra