Игра чемпионата Англии завершилась жёсткой потасовкой главных тренеров

Тренеры лондонских "Челси" и "Тоттенхэма" Томас Тухель и Антонио Конте сцепились на поле после завершения матча Английской премьер-лиги. Оба за эту выходку были удалены. Примечательно, что этот конфликт был не первым в поединке.

Момент конфликта между Томасом Тухелем и Антонио Конте. Видео © Twitter / @AsishSh67236807

Матч был сыгран вничью (2:2). Первый конфликт наставников произошёл после первого гола "Тоттенхэма". Тогда судья показал обоим жёлтую карточку. По окончании матча оба тренера встретились, чтобы пожать друг другу руки, однако это спровоцировало новую волну конфликта. Разнимать специалистов пришлось членам команды и штаба. Обоим на этот раз уже влепили красную карточку.