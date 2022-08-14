"Без тренировочных колёс": Байден прокатился на велосипеде по пляжу и нарвался на шквал насмешек

Президент США Джо Байден вновь повеселил американцев, прокатившись на велосипеде по побережью в Южной Каролине. На этот раз поводом для насмешек стала реакция американского лидера на собравшихся журналистов. Когда пресса попыталась задать ему несколько вопросов, он беспечно проехал мимо.

Президент США Джо Байден во время велопрогулки по пляжу в Южной Каролине проезжает мимо прессы, не останавливаясь, чтобы не отвечать на вопросы. © Twitter / @AndrewRestuccia

Один из пользователей Twitter предположил, что президент катается по песку, чтобы не было больно падать, как в прошлый раз.

"Кажется, это просто отличная задумка — прокатиться на велосипеде по пляжу. Полагаю, если что, будет мягкое приземление?" — подхватил другой пользователь.

Один из посмотревших ролик сообщил, что за 50 лет жизни в прибрежном штате впервые увидел, чтобы на велосипеде катались по пляжу. Другой пользователь обратил внимание, что президент едет без тренировочных колёс, явно тоже намекая на возможность повторного падения. Кто-то попросил не отвлекать президента, ведь "кататься на велосипеде — не самое простое занятие для него".

"Он не ответил на вопросы, потому что забыл свои шпаргалки или побоялся упасть с велосипеда, если бы решил остановиться?" — в шутку поинтересовался один из подписчиков.