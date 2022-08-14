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14 августа, 19:02

Десять детей пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

<p>Место ДТП. Фото © <a href="https://dnes.dir.bg/intsidenti/tezhka-katastrofa-sas-srabski-avtobus-s-detsa-na-magistrala-trakiya-ima-mnogo-raneni" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dnes.dir.bg</a></p>

Место ДТП. Фото © dnes.dir.bg

В Болгарии произошла авария с участием туристического автобуса с детьми. Как сообщает портал dir.bg со ссылкой на очевидцев, травмы получили десять юных пассажиров и водитель.

Всё произошло недалеко от города Стара-Загора около 20:00 (совпадает с московским), когда автобус съехал с автомагистрали в придорожный кювет. По предварительным данным, у машины были сербские регистрационные номера. На место ДТП уже прибыли правоохранители и медики, помогают и добровольцы. Всего в автобусе находилось 48 человек.

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Николь Вербер

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