Десять детей пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии
Место ДТП. Фото © dnes.dir.bg
В Болгарии произошла авария с участием туристического автобуса с детьми. Как сообщает портал dir.bg со ссылкой на очевидцев, травмы получили десять юных пассажиров и водитель.
Всё произошло недалеко от города Стара-Загора около 20:00 (совпадает с московским), когда автобус съехал с автомагистрали в придорожный кювет. По предварительным данным, у машины были сербские регистрационные номера. На место ДТП уже прибыли правоохранители и медики, помогают и добровольцы. Всего в автобусе находилось 48 человек.
Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли при столкновении легковушки с гружённым металлической арматурой КамАЗом в Ингушетии. Причины аварии пока выясняются. Судя по кадрам с места происшествия, арматура насквозь пробила иномарку.
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