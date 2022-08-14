Десять детей пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

В Болгарии произошла авария с участием туристического автобуса с детьми. Как сообщает портал dir.bg со ссылкой на очевидцев, травмы получили десять юных пассажиров и водитель.

Всё произошло недалеко от города Стара-Загора около 20:00 (совпадает с московским), когда автобус съехал с автомагистрали в придорожный кювет. По предварительным данным, у машины были сербские регистрационные номера. На место ДТП уже прибыли правоохранители и медики, помогают и добровольцы. Всего в автобусе находилось 48 человек.