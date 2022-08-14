"Руки прочь от наших детей!": Жители Белграда с иконами вышли на акцию против проведения гей-парада

Жители Белграда вышли на улицы города с иконами в поддержку традиционных ценностей под лозунгом "Руки прочь от наших детей!". На данную акцию собрались тысячи жителей сербской столицы.

Участники мирного шествия выступают против проведения в Белграде гей-парада этой осенью. Ранее было собрано несколько тысяч подписей под петицией с требованием к властям страны отменить мероприятие ЛГБТ-сообщества. Гей-парад вызвал серьёзный резонанс в обществе, поэтому граждане всё чаще выходят на демонстрации, выступая за традиционные ценности и против ЛГБТ-парадов.