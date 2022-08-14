Власти США обозначили свою позицию по обыску у Трампа
В Белом доме заверили, что никак не вмешиваются в ситуацию с обыском в имении Трампа
Администрация США не вмешивается в ситуацию с обыском в имении экс-президента Дональда Трампа и обнаружением у него секретных документов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Для меня как для пресс-секретаря президента США было бы неправильно комментировать это. Было бы неверно применительно к каждому из нас в администрации, включая президента, комментировать данные события. Этот вопрос относится к деятельности правоохранительной системы", — сказала представитель американской администрации в эфире телеканала ABC.
Жан-Пьер отдельно отметила, что Минюст, который расследует это дело, сохраняет полную независимость и свободен от вмешательства со стороны Белого дома.
"Мы не вовлечены в данное дело, нас не информируют, и мы не вмешиваемся в это", — повторила она.
9 августа Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Он усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года. Газета The New York Times утверждает, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже выяснилось, что ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов.
ТАСС / AP / Julia Nikhinson