НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 августа, 19:45

Власти США обозначили свою позицию по обыску у Трампа

В Белом доме заверили, что никак не вмешиваются в ситуацию с обыском в имении Трампа

Администрация США не вмешивается в ситуацию с обыском в имении экс-президента Дональда Трампа и обнаружением у него секретных документов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Для меня как для пресс-секретаря президента США было бы неправильно комментировать это. Было бы неверно применительно к каждому из нас в администрации, включая президента, комментировать данные события. Этот вопрос относится к деятельности правоохранительной системы", — сказала представитель американской администрации в эфире телеканала ABC.

Рассекречен ордер на обыск в имении Трампа

Рассекречен ордер на обыск в имении Трампа

Жан-Пьер отдельно отметила, что Минюст, который расследует это дело, сохраняет полную независимость и свободен от вмешательства со стороны Белого дома.

"Мы не вовлечены в данное дело, нас не информируют, и мы не вмешиваемся в это", — повторила она.

Грозит уголовный срок: СМИ раскрыли, в чём ФБР заподозрило Трампа

Грозит уголовный срок: СМИ раскрыли, в чём ФБР заподозрило Трампа

9 августа Трамп сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Он усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года. Газета The New York Times утверждает, что спецслужбы, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. Позже выяснилось, что ФБР изъяло у экс-президента 11 комплектов секретных документов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Julia Nikhinson

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров