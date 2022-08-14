Илон Маск назвал чипирование необходимым для будущего человечества
Американский бизнесмен Илон Маск объяснил необходимость чипирования лучшим будущим для всего человечества. Это утверждение прозвучало в статье для китайского журнала China Cyberspace.
"Я хочу сделать всё возможное, чтобы максимально использовать технологии для достижения лучшего будущего для человечества. С этой целью любая область, которая способствует устойчивому будущему, достойна наших инвестиций. Будь то Tesla, Neuralink или SpaceX, все эти компании были основаны с конечной целью улучшить будущее человеческой жизни и создать как можно больше практической ценности для мира", — приводит его высказывание корреспондент китайского государственного агентства Синьхуа Ян Лю.
Миллиардер рассказал, что нейронные чипы Neuralink помогают людям с серьёзными травмами. В качестве примера Маск привёл историю 25-летнего мотоциклиста, который попал в аварию и теперь не может самостоятельно есть. Чип в этом случае будет запрограммирован на лечение или облегчение черепно-мозговых травм. Кроме того, новые технологии могут помочь восстановить двигательные функции конечностей людям с травмой позвоночника.
Также благодаря им можно будет вылечивать различные психические расстройства. Так, например, парализованные люди смогут использовать мозг, чтобы пользоваться компьютерами, смартфонами и другой техникой, пояснил предприниматель.
"С развитием нейрокомпьютерного интерфейса в долгосрочной перспективе эта технология позволит расширить каналы связи между внешним миром и мозгом человека, получить доступ к другим областям мозга и новым нейронным данным", — заявил бизнесмен, отметив, что технологии его компаний помогут достигнуть лучшего будущего для человечества.
Ранее, напоминаем, Маск продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Это стало крупнейшей продажей активов предпринимателя. Сейчас ему принадлежит лишь 14,84% ценных бумаг Tesla, при этом его доля остаётся самой большой в компании. После заключения сделки Маск заявил, что позже выкупит все свои акции, но только в том случае, если не решится вопрос о покупке компании Twitter.
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