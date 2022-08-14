Илон Маск назвал чипирование необходимым для будущего человечества

Американский бизнесмен Илон Маск объяснил необходимость чипирования лучшим будущим для всего человечества. Это утверждение прозвучало в статье для китайского журнала China Cyberspace.

"Я хочу сделать всё возможное, чтобы максимально использовать технологии для достижения лучшего будущего для человечества. С этой целью любая область, которая способствует устойчивому будущему, достойна наших инвестиций. Будь то Tesla, Neuralink или SpaceX, все эти компании были основаны с конечной целью улучшить будущее человеческой жизни и создать как можно больше практической ценности для мира", — приводит его высказывание корреспондент китайского государственного агентства Синьхуа Ян Лю.

Миллиардер рассказал, что нейронные чипы Neuralink помогают людям с серьёзными травмами. В качестве примера Маск привёл историю 25-летнего мотоциклиста, который попал в аварию и теперь не может самостоятельно есть. Чип в этом случае будет запрограммирован на лечение или облегчение черепно-мозговых травм. Кроме того, новые технологии могут помочь восстановить двигательные функции конечностей людям с травмой позвоночника.

Также благодаря им можно будет вылечивать различные психические расстройства. Так, например, парализованные люди смогут использовать мозг, чтобы пользоваться компьютерами, смартфонами и другой техникой, пояснил предприниматель.

"С развитием нейрокомпьютерного интерфейса в долгосрочной перспективе эта технология позволит расширить каналы связи между внешним миром и мозгом человека, получить доступ к другим областям мозга и новым нейронным данным", — заявил бизнесмен, отметив, что технологии его компаний помогут достигнуть лучшего будущего для человечества.