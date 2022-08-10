Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 миллиардов

Американский бизнесмен Илон Маск продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Как сообщает агентство Bloomberg, это стало крупнейшей продажей активов предпринимателя. Сейчас Маску принадлежит лишь 14,84% ценных бумаг Tesla, при этом его доля остаётся самой большой в компании.

"Гендиректор Tesla продал около 7,92 млн акций стоимостью порядка $6,9 млрд 5 августа, согласно ряду нормативных документов, которые стали доступны после закрытия бирж США во вторник", — уточнили в издании.

После заключения сделки Маск заявил, что позже выкупит все свои акции, но только в том случае, если не решится вопрос о покупке компании Twitter.