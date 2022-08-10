Энергоснабжение "Арктик СПГ – 2" обеспечат из турецкой плавучей ТЭС

Российская компания "Новатэк" закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию, необходимую для энергоснабжения первой линии строящегося завода "Арктик СПГ – 2". Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на источники.

"Новатэк" придумал, каким образом решить проблему с энергоснабжением первой линии "Арктик СПГ – 2". Для этого компания закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью около 300–400 МВт, работающую на газопоршневых двигателях", — сказано в материале.

Сроки строительства не сообщили. Предполагается, что такой вариант энергоснабжения будет принят для второй и третьей линий СПГ-завода.

Напомним, в рамках проекта "Арктик СПГ – 2" планируется построить три линии по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн у каждой. Запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй — на 2024-й, а третьей — на 2025-й.