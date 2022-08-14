Исчезнувшую шестилетнюю девочку в Пермском крае нашли мёртвой

Тело шестилетней девочки, которая пропала 12 августа, обнаружили в Пермском крае. Об этом сообщила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

"По информации волонтёров Национального центра помощи детям, найдено тело девочки, ранее пропавшей в Пермском крае. Национальный центр выражает свои соболезнования родным и близким малышки", — приводит её слова ТАСС.

Известно, что тело ребёнка нашли в месте, которое неоднократно прочёсывали волонтёры совместно с правоохранителями. В поисках вместе со следователями и экстренными службами принимали участие 200 добровольцев, центр также направил в регион поисковиков из Москвы. За время поисков осмотрели более 130 домов, 100 транспортных средств, допросили свыше ста свидетелей.