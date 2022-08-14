Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл на своём поле "Сочи" в матче пятого тура Российской премьер-лиги и вышел на первое место в турнирной таблице. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Квинси Промес (57-я, 84-я минуты) и Антон Зиньковский (71-я). Нападающий "Спартака" Александр Соболев во втором туре сделал подряд две голевые передачи. Форвард с четырьмя результативными пасами занимает первое место по данному показателю. Кроме того, Промес забил уже шесть мячей в этом сезоне и вышел в единоличные лидеры в списке бомбардиров чемпионата России.

Для "Спартака" эта победа стала 500-й в чемпионатах России. Московская команда стала первой, достигшей этого показателя. Также стоит отметить, что "Спартаку" удалось прервать неудачную серию в матчах с "Сочи". Сегодняшняя победа красно-белых над южанами стала первой в чемпионате России с июля 2019 года. До сегодняшнего дня "Спартак" не мог обыграть "Сочи" пять матчей подряд (четыре поражения и ничья).

Добавим, что "Спартак" одержал четвёртую победу подряд. Красно-белые набрали 13 очков после пяти туров и вышли на первое место в турнирной таблице. Московский клуб на два очка опережает петербургский "Зенит" и "Ростов". В следующем туре "Спартак" 20 августа в гостях сыграет с "Динамо".