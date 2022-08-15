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14 августа, 21:17

На Угледарском направлении прорвана оборона ВСУ

Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил о прорыве обороны ВСУ на Угледарском направлении

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы Народной милиции республики при поддержке Вооружённых сил России значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ.

"Бойцы Шахтёрской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС России прорвали оборону ВСУ и серьёзно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе", — сообщил Безсонов в своём телеграме.

До сегодняшнего дня, по словам заместителя министра, на этом участке фронта за последние месяцы существенных продвижений не было.

Российские войска блокировали Угледар

Российские войска блокировали Угледар

Напомним, 1 августа Безсонов сообщал, что силы Народной милиции ДНР пытаются окружить Авдеевку. Наступление проводилось с востока и севера от города, одновременно велось наступление южнее Авдеевки, уточнил Безсонов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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