На Угледарском направлении прорвана оборона ВСУ

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы Народной милиции республики при поддержке Вооружённых сил России значительно продвинулись на Угледарском направлении и прорвали оборону ВСУ.

"Бойцы Шахтёрской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС России прорвали оборону ВСУ и серьёзно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе", — сообщил Безсонов в своём телеграме.

До сегодняшнего дня, по словам заместителя министра, на этом участке фронта за последние месяцы существенных продвижений не было.