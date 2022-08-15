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14 августа, 22:06

Автор знаменитых граффити с Брежневым Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет

<p>Дмитрий Врубель. Фото © ТАСС / DPA / Hannibal Hanschke</p>

Дмитрий Врубель. Фото © ТАСС / DPA / Hannibal Hanschke

Известный российский художник Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет. Об этом в своём телеграме сообщил литературовед Глеб Морев.

О причинах кончины художника не сообщается. По всей видимости, Врубель ушёл из жизни в воскресенье, 14 августа.

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Его жена, художница Виктория Тимофеева, сообщала в соцсетях, что Врубель в конце июня заразился ковидом и был госпитализирован. Она утверждала, что сердце художника не справлялось с болезнью, ему установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения и ввели в искусственную кому.

Одна из самых известных по всему миру работ Врубеля — граффити "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", на которых изображён поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Рисунок был сделан в 1990 году по снимку французского фотографа Режиса Буссю, снявшего 4 октября 1979 года генсека компартии ГДР Хонеккера в объятиях Брежнева. Это произошло в Восточном Берлине во время награждения званием Героя ГДР и медалью имени Карла Маркса. Граффити появились на фрагменте Берлинской стены, а в 2009 году Врубель реставрировал рисунок.

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Иван Косицын

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