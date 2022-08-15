Водитель напичканного наркотиками авто устроил гонки с полицией в Петербурге

В Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и улицы Думской дорожная полиция предприняла попытку остановить ВАЗ-21140. Это произошло поздно ночью 14 августа, когда машина ехала с регистрационными знаками, принадлежащими другому автомобилю и снятыми с учёта в 2021 году. Требования остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. В распоряжении Лайфа оказалось видео погони.

Погоня в Петербурге. Видео © LIFE

Преследуемую машину удалось блокировать у дома 26 по набережной канала Грибоедова. За рулём, с признаками алкогольного опьянения, находился 24-летний неработающий житель Ломоносовского района. Как выяснилось, задержанный не имеет права водить машину, поскольку у нет прав. От прохождения освидетельствования нарушитель отказался, на него составили административные протоколы.

Между тем в передней боковой водительской двери и багажнике автомобиля полицейские нашли 67 пакетиков с расфасованным неустановленным наркотическим веществом. Его направили на исследование. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.