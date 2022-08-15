Подросток умер после забега в скаутском лагере в Ленобласти
В посёлке Подборовье Ленинградской области во время сборов в скаутском лагере умер 12-летний мальчик. Ребёнок вместе с остальными детьми принял участие в забеге, после соревнования у него резко заболело в области груди и пошла пена изо рта. Медики, приехавшие на вызов, пытались реанимировать мальчика, но спасти не смогли.
Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник, всё произошло 14 августа. Ребята были на сборах уже неделю. Соревнования проходили на берегу Финского залива под руководством взрослых скаутов-наставников. В забеге участвовало около 20 детей, однако плохо стало только одному из них. Скончавшийся мальчик был на сборах уже не в первый раз, он три года состоял в скаутском движении, и никаких проблем со здоровьем у него ранее не замечали.
Сейчас в связи со смертью подростка прокуратура, полиция и Следственный комитет региона проводят проверку. Предстоит выяснить, почему у ребёнка остановилось сердце и кто ответственен за это.
А ранее Лайф писал о том, как 11 августа юный хоккеист скончался после произошедшего на тренировке команды школы СКА трагического инцидента. Причиной смерти мальчика стало попадание шайбы в грудь. Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка.
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