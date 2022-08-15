Подросток умер после забега в скаутском лагере в Ленобласти

В посёлке Подборовье Ленинградской области во время сборов в скаутском лагере умер 12-летний мальчик. Ребёнок вместе с остальными детьми принял участие в забеге, после соревнования у него резко заболело в области груди и пошла пена изо рта. Медики, приехавшие на вызов, пытались реанимировать мальчика, но спасти не смогли.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на источник, всё произошло 14 августа. Ребята были на сборах уже неделю. Соревнования проходили на берегу Финского залива под руководством взрослых скаутов-наставников. В забеге участвовало около 20 детей, однако плохо стало только одному из них. Скончавшийся мальчик был на сборах уже не в первый раз, он три года состоял в скаутском движении, и никаких проблем со здоровьем у него ранее не замечали.