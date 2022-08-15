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15 августа, 10:27

Падение попало на видео: Дрон-камикадзе ВСУ разрушил вышку в белгородском селе

На видео сняли падение вышки в Белгородской области после атаки украинского дрона-камикадзе

Украинский дрон-камикадзе сбил вышку связи в селе Казинке Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Местные жители рассказали, что она использовалась для слежения за лесными пожарами в регионе, но уже особой ценности не представляла.

Дрон-камикадзе ВСУ сбил вышку в белгородском селе Казинке .Видео © t.me / Mash

По данным канала, атака произошла накануне днём. На опубликованной видеозаписи виден взрыв у основания вышки, после которого она падает на землю. По словам жителей села, проблем с сотовой связью и телевидением они не испытывают, всё исправно работает, как и прежде.

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Ранее Лайф сообщал, что в Белгородской области жёлтый уровень опасности продлили до 22 августа. Регион, как и другие граничащие с Украиной области, неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.


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Кадр из видео / t.me / Mash

Оксана Попова

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