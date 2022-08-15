Падение попало на видео: Дрон-камикадзе ВСУ разрушил вышку в белгородском селе
На видео сняли падение вышки в Белгородской области после атаки украинского дрона-камикадзе
Украинский дрон-камикадзе сбил вышку связи в селе Казинке Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Местные жители рассказали, что она использовалась для слежения за лесными пожарами в регионе, но уже особой ценности не представляла.
Дрон-камикадзе ВСУ сбил вышку в белгородском селе Казинке .Видео © t.me / Mash
По данным канала, атака произошла накануне днём. На опубликованной видеозаписи виден взрыв у основания вышки, после которого она падает на землю. По словам жителей села, проблем с сотовой связью и телевидением они не испытывают, всё исправно работает, как и прежде.
Ранее Лайф сообщал, что в Белгородской области жёлтый уровень опасности продлили до 22 августа. Регион, как и другие граничащие с Украиной области, неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.
Кадр из видео / t.me / Mash