Падение попало на видео: Дрон-камикадзе ВСУ разрушил вышку в белгородском селе

Украинский дрон-камикадзе сбил вышку связи в селе Казинке Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Местные жители рассказали, что она использовалась для слежения за лесными пожарами в регионе, но уже особой ценности не представляла.

Дрон-камикадзе ВСУ сбил вышку в белгородском селе Казинке .Видео © t.me / Mash

По данным канала, атака произошла накануне днём. На опубликованной видеозаписи виден взрыв у основания вышки, после которого она падает на землю. По словам жителей села, проблем с сотовой связью и телевидением они не испытывают, всё исправно работает, как и прежде.