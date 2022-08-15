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15 августа, 10:19

Виктор Гончаренко стал новым главным тренером "Урала"

Белорусский специалист Виктор Гончаренко стал новым главным тренером футбольного клуба "Урал". Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

О назначении специалиста объявил президент "шмелей" Григорий Иванов. По его мнению, "Урал" возглавил один из лучших тренеров страны, а уже сегодня он будет представлен игрокам команды.

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Отметим, что Виктор Гончаренко уже возглавлял "Урал" в 2015-м году. Последним местом работы специалиста был футбольный клуб "Краснодар". До Гончаренко наставником "Урала" являлся Игорь Шалимов, который покинул свой пост из-за неудачных результатов команды на старте сезона в РПЛ.

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Telegram / ФК "УРАЛ"

Шамиль Гаджиев

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