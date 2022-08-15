Виктор Гончаренко стал новым главным тренером "Урала"
Белорусский специалист Виктор Гончаренко стал новым главным тренером футбольного клуба "Урал". Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.
О назначении специалиста объявил президент "шмелей" Григорий Иванов. По его мнению, "Урал" возглавил один из лучших тренеров страны, а уже сегодня он будет представлен игрокам команды.
Отметим, что Виктор Гончаренко уже возглавлял "Урал" в 2015-м году. Последним местом работы специалиста был футбольный клуб "Краснодар". До Гончаренко наставником "Урала" являлся Игорь Шалимов, который покинул свой пост из-за неудачных результатов команды на старте сезона в РПЛ.