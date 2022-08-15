Виктор Гончаренко стал новым главным тренером "Урала"

Белорусский специалист Виктор Гончаренко стал новым главным тренером футбольного клуба "Урал". Об этом сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.

О назначении специалиста объявил президент "шмелей" Григорий Иванов. По его мнению, "Урал" возглавил один из лучших тренеров страны, а уже сегодня он будет представлен игрокам команды.