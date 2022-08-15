Перестановки в СБУ: Зеленский уволил начальников трёх управлений службы

Президент Владимир Зеленский уволил глав управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте лидера Незалежной.

"Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", — сказано в подписанном главой государства документе.