Перестановки в СБУ: Зеленский уволил начальников трёх управлений службы
Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях
Президент Владимир Зеленский уволил глав управлений Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Соответствующие указы опубликованы на сайте лидера Незалежной.
"Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", — сказано в подписанном главой государства документе.
Другими указами лидер Незалежной снял Артёма Бондаренко с должности начальника управления СБУ во Львовской области и Юрия Борейчука — с поста главы СБУ в Тернопольской области. Бондаренко назначен новым руководителем СБУ в Киевской области. Причины перестановок не указаны.
Напомним, Зеленский назначил бывшего зампредседателя СБУ Василия Малюка временно исполняющим обязанности главы ведомства. Ранее Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины (СБУ), а Ирину Венедиктову — от должности генпрокурора. Сам президент Незалежной объяснил такое кадровое решение многочисленными фактами госизмены сотрудников этих ведомств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эти новости фразой: "Денацификация идёт полным ходом".
ТАСС / Efrem Lukatsky