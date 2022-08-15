Препарат от ковида "Мир-19" может поступить в продажу уже в августе
Препарат "Мир-19" может пополнить ряды коронавирусных вакцин уже в конце августа. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила о завершении исследований лекарства.
"Мы сейчас вносим отчёт для расширения показаний к применению. В настоящее время эта работа идёт, это позволяет надеяться, что в конце августа лекарство выйдет на рынок", — сказала эксперт журналистам в ответ на вопрос об исследованиях препарата.
Напомним, что данный препарат был зарегистрирован Минздравом РФ в конце декабря 2021 года. Он разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. В беседе с Лайфом она рассказала, что "Мир-19" выпускается в форме ингаляции, поскольку считается, что это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2.