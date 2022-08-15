Препарат от ковида "Мир-19" может поступить в продажу уже в августе

"Мы сейчас вносим отчёт для расширения показаний к применению. В настоящее время эта работа идёт, это позволяет надеяться, что в конце августа лекарство выйдет на рынок", — сказала эксперт журналистам в ответ на вопрос об исследованиях препарата.