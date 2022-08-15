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Регион
Опубликовано 15 августа 2022, 10:01
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Союзные войска заблокировали Северск с трёх сторон

Мирошник: Союзные войска заблокировали Северск с трёх сторон

Союзные силы РФ, ДНР и ЛНР блокировали город Северск с трёх сторон. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трёх сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Мирошник добавил, что войска "никто никуда не подгоняет" и лишние силы в районе Северска "терять никто не собирается".

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А ранее сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" взяли под контроль стратегически важную позицию под Северском. В настоящее время ведётся зачистка зелёной зоны в окрестностях города.

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ТАСС / Михаил Почуев

Александра Вишнякова
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