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15 августа, 10:01

Союзные войска заблокировали Северск с трёх сторон

Мирошник: Союзные войска заблокировали Северск с трёх сторон

Союзные силы РФ, ДНР и ЛНР блокировали город Северск с трёх сторон. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

"Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трёх сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Мирошник добавил, что войска "никто никуда не подгоняет" и лишние силы в районе Северска "терять никто не собирается".

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А ранее сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа "Ахмат" взяли под контроль стратегически важную позицию под Северском. В настоящее время ведётся зачистка зелёной зоны в окрестностях города.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Александра Вишнякова

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