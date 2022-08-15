Минобороны РФ сообщило об уничтожении 160 бойцов 63-й мехбригады ВСУ
Армейская авиация российских Воздушно-космических сил нанесла удар по 63-й мехбригаде ВСУ, уничтожив более 160 человек личного состава. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов", — проинформировал он.
А ранее Лайф сообщал, что в ходе боевых действий на Украине погиб капитан Воздушных сил ВСУ Антон Листопад, которого считали "лучшим лётчиком страны". Около двух месяцев назад пилот был награждён орденом Мужества, медаль ему лично вручил украинский президент Владимир Зеленский.