Армейская авиация российских Воздушно-космических сил нанесла удар по 63-й мехбригаде ВСУ, уничтожив более 160 человек личного состава. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов", — проинформировал он.