На Украине погиб "лучший лётчик ВСУ" Антон Листопад

На Украине в ходе боевых действий погиб капитан Воздушных сил ВСУ Антон Листопад, которого считали "лучшим лётчиком страны". Как сообщает издание "Военное обозрение", около двух месяцев назад пилот был награждён орденом Мужества, медаль ему лично вручил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский награждает Листопада орденом Мужества. Фото © "Военное обозрение"

По данным журнала, Листопад вместе с другими лётчиками ВСУ готовился пройти обучение по управлению боевыми американскими истребителями F-16, которые Киев хочет получить в своё распоряжение. Информация о том, при каких именно обстоятельствах погиб Листопад, не разглашается. По некоторым данным, его самолёт был уничтожен во время воздушного боя.