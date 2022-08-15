Фрегат "Адмирал Головко" вступит в строй ВМФ России до конца 2022 года

Новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 будет передан ВМФ России до конца этого года, сообщил генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов на форуме "Армия-2022".

"Фрегат "Адмирал Головко" планируем сдать в этом году. На "[Адмирале] Исакове" продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа в 2024 году", — добавил он.

На верфи сейчас строится ещё 24 корпуса, в том числе шесть фрегатов проекта 22350 и четыре корвета. Все корабли — носители управляемого ракетного оружия, на восьми из них установлены крылатые ракеты "Калибр-НК", уточнил Орлов. Он напомнил, что головной корабль проекта — фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", не раз принимавший участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон".