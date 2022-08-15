Известный бард Валерий Мищук умер от рака

В Москве в возрасте 71 года скончался известный российский бард Валерий Мищук: долгое время он боролся с раком. О кончине музыканта рассказала в соцсетях его супруга Елена Карезина.

"Мой муж, Валерий Леонидович Мищук, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома", — написала жена барда накануне.

Музыкант был на пике популярности в 80–90-е годы. Он часто выступал вместе с младшим братом Вадимом. Вдвоём они принимали участие в проекте "Песни нашего века", писали свои авторские песни вместе с такими исполнителями, как Сергей Никитин, Виктор Берковский и Георгий Васильев.