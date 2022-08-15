НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 августа, 07:17

Известный бард Валерий Мищук умер от рака

<p>Валерий Мищук. Фото © <a href="https://ruzovdmitry.livejournal.com/92024.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Livejournal / ruzovdmitry</a></p>

Валерий Мищук. Фото © Livejournal / ruzovdmitry

В Москве в возрасте 71 года скончался известный российский бард Валерий Мищук: долгое время он боролся с раком. О кончине музыканта рассказала в соцсетях его супруга Елена Карезина.

"Мой муж, Валерий Леонидович Мищук, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома", — написала жена барда накануне.

Музыкант был на пике популярности в 80–90-е годы. Он часто выступал вместе с младшим братом Вадимом. Вдвоём они принимали участие в проекте "Песни нашего века", писали свои авторские песни вместе с такими исполнителями, как Сергей Никитин, Виктор Берковский и Георгий Васильев.

Автор знаменитых граффити с Брежневым Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет

Автор знаменитых граффити с Брежневым Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет

Ранее Лайф сообщал, что звезда телесериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дениз Дауз умерла, не выходя из комы. Она была госпитализирована около недели назад с тяжёлой формой менингита. С тех пор Дауз находилась в немедикаментозной коме, из-за этого врачи боялись давать какие-либо позитивные прогнозы.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров