"Финал лета": Синоптик рассказал, какой погодой завершится август
Синоптик Тишковец дал погодный прогноз для Центральной России на конец августа
Долгосрочный прогноз на "финал лета" показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Какой погоды ожидать в конце лета и в начале осени, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист напомнил, что первая декада августа в Центральной России характеризовалась достаточно высокой температурой воздуха. Однако, по его словам, в последние десять дней месяца погода будет соответствовать климатической норме.
"Финал лета будет благоприятным. Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков", — сказал Тишковец в интервью радио Sputnik.
Среднемесячная температура незначительно превысит норму. Так, в Центральной России она будет примерно 21,5 градуса в дневные часы и 12 градусов ночью. Дефицит осадков составит не более 20 процентов. В сентябре переход к осенней погоде будет происходить плавно, вероятно, будет длинное бабье лето.
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ТАСС / Гавриил Григоров