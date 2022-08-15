"Финал лета": Синоптик рассказал, какой погодой завершится август

Долгосрочный прогноз на "финал лета" показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Какой погоды ожидать в конце лета и в начале осени, рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист напомнил, что первая декада августа в Центральной России характеризовалась достаточно высокой температурой воздуха. Однако, по его словам, в последние десять дней месяца погода будет соответствовать климатической норме.

"Финал лета будет благоприятным. Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков", — сказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

Среднемесячная температура незначительно превысит норму. Так, в Центральной России она будет примерно 21,5 градуса в дневные часы и 12 градусов ночью. Дефицит осадков составит не более 20 процентов. В сентябре переход к осенней погоде будет происходить плавно, вероятно, будет длинное бабье лето.