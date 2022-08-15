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15 августа, 01:20

Кива предупредил о готовящемся теракте на ЗАЭС

Экс-депутат Кива заявил, что ВСУ готовят операцию по подрыву Запорожской АЭС

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Минобороны Украины готовит спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС.

В своём телеграм-канале Кива сообщил, что для осуществления диверсии подготовлены группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уже совершали подобные теракты в Приднестровье.

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Также, по словам экс-нардепа, будущий теракт уже начал готовиться информационно. Кива привёл в пример заявления главы украинского МВД Дениса Монастырского, который выдвигал безосновательные обвинения в адрес России и рассуждал о возможности трагедии на АЭС.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчёркивали в МИД РФ, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.

Ранее, напомним, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий предупредил, что, если украинские военные будут продолжать обстреливать Запорожскую АЭС, это рано или поздно приведёт к катастрофе. Дипломат задал риторический вопрос о том, почему у Киева не срабатывает чувство самосохранения, и напомнил, что, "если что-то случится, это будет очень и очень серьёзно, это будет страшно".

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ТАСС / AP

Дмитрий Алексиевич

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