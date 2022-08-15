Кива предупредил о готовящемся теракте на ЗАЭС

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Минобороны Украины готовит спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС.

В своём телеграм-канале Кива сообщил, что для осуществления диверсии подготовлены группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уже совершали подобные теракты в Приднестровье.

Также, по словам экс-нардепа, будущий теракт уже начал готовиться информационно. Кива привёл в пример заявления главы украинского МВД Дениса Монастырского, который выдвигал безосновательные обвинения в адрес России и рассуждал о возможности трагедии на АЭС.

ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчёркивали в МИД РФ, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.