Кива предупредил о готовящемся теракте на ЗАЭС
Экс-депутат Кива заявил, что ВСУ готовят операцию по подрыву Запорожской АЭС
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Минобороны Украины готовит спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС.
В своём телеграм-канале Кива сообщил, что для осуществления диверсии подготовлены группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уже совершали подобные теракты в Приднестровье.
Также, по словам экс-нардепа, будущий теракт уже начал готовиться информационно. Кива привёл в пример заявления главы украинского МВД Дениса Монастырского, который выдвигал безосновательные обвинения в адрес России и рассуждал о возможности трагедии на АЭС.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчёркивали в МИД РФ, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.
Ранее, напомним, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий предупредил, что, если украинские военные будут продолжать обстреливать Запорожскую АЭС, это рано или поздно приведёт к катастрофе. Дипломат задал риторический вопрос о том, почему у Киева не срабатывает чувство самосохранения, и напомнил, что, "если что-то случится, это будет очень и очень серьёзно, это будет страшно".
ТАСС / AP