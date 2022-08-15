Пушков назвал грядущую зиму важным тестом для властей Германии

Зима станет важным тестом для Германии, заявил член Комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Сенатор связывает это с тем, что прогнозы немецких экспертов на случай прекращения поставок российского газа крайне неутешительны, несмотря на официальные заявления Берлина.

"Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос. Как это скажется на экономике и промышленности Германии? Прогнозы германских экспертов и предпринимателей достаточно мрачные. Зима станет важным тестом", — предупреждает Пушков в "Телеграме".