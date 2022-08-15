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15 августа, 00:03

Под Нижним Новгородом разбился мотодельтаплан

Два человека получили травмы при крушении мотодельтаплана в Нижегородской области. Об этом информирует Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 14 августа примерно в 18:30 в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области.

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"По предварительным данным, вблизи деревни Чаглава произошло падение мотодельтаплана. Пострадали мужчина и женщина, которые доставлены в Кстовскую центральную районную больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

На место крушения мотодельтаплана выехали следственно-оперативная группа ОМВД России по Кстовскому району и помощник нижегородского транспортного прокурора. Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее в Коми в аэропорту Ухты при заходе на посадку в 400 метрах от полосы в лесу упал частный легкомоторный самолёт Cessna 177. В результате падения три человека погибли.

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Telegram / Приволжская транспортная прокуратура

Юлия Коновалова

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