Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП с пострадавшими

Меньше всего ДТП, в которых пострадали люди, за первое полугодие 2022 года произошло в Чечне, Ямало-Ненецком округе и Томской области. При этом самая высокая аварийность с пострадавшими зафиксирована в Республике Тыва, Амурской области и Карачаево-Черкесии. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

В первом полугодии в большинстве регионов и по стране в целом снизилось количество аварий с пострадавшими. С января по июнь было зарегистрировано 53,5 тысячи таких ДТП, это на 7,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Кроме того, число погибших в автокатастрофах сократилось по сравнению с первым полугодием 2021-го на 3,1%, а число пострадавших — на 7,2%.