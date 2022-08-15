Минск получил сигналы от Запада о готовности сотрудничать
Премьер Белоруссии заявил, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с Минском
С Запада идут многочисленные сигналы о готовности сотрудничать с Минском, об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Политик допустил, что у западных политиков, активно выступающих за санкции, "произойдёт отрезвление".
"Я думаю, что какое-то отрезвление всё равно произойдёт. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много", — сказал премьер телеканалу ОНТ.
Головченко привёл данные, согласно которым за прошедшие полгода экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов. Премьер подчеркнул, что это немало. А санкции, которые вводятся в отношении России и Белоруссии, "рикошетом бьют по тем, кто это делает", добавил политик.
"Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться (там призывают население. — Прим. Лайфа), мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определённые изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником", — высказался Головченко.
Напомним, ранее премьер республики заявил, что Минск примет зеркальные меры, если на Западе будет конфискована белорусская собственность. При этом Головченко заметил, что на данный момент нет прямой конфискации имущества Белоруссии на Западе и Минск пока никаких мер не принимает.
ТАСС / Александр Астафьев / POOL