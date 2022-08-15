Минск получил сигналы от Запада о готовности сотрудничать

С Запада идут многочисленные сигналы о готовности сотрудничать с Минском, об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Политик допустил, что у западных политиков, активно выступающих за санкции, "произойдёт отрезвление".

"Я думаю, что какое-то отрезвление всё равно произойдёт. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много", — сказал премьер телеканалу ОНТ.

Головченко привёл данные, согласно которым за прошедшие полгода экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов. Премьер подчеркнул, что это немало. А санкции, которые вводятся в отношении России и Белоруссии, "рикошетом бьют по тем, кто это делает", добавил политик.

"Европа готовится к тяжелейшей зиме. Отказаться от газа, не отказаться (там призывают население. — Прим. Лайфа), мыться реже, кондиционеры не включать и так далее. Белорусская топливная древесина, пеллеты помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определённые изменения. Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником", — высказался Головченко.